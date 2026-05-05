Shuhet zjarri në një anije mallrash të Koresë së Jugut në Ngushticën e Hormuzit

Islam Uddin
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Zjarri që shpërtheu në bordin e një transportuesi me shumicë të operuar nga një kompani detare e Koresë së Jugut në Ngushticën e Hormuzit është shuar, pa raportuar për të lënduar, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi të hënën vonë ndërsa "HMM Namu" ishte ankoruar në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe, sipas Agjencisë së Lajmeve Yonhap. Zjarri shpërtheu në dhomën e motorëve, ku anëtarët e ekuipazhit luftuan me flakët rreth katër orë duke përdorur sistemet e dioksidit të karbonit të anijes.
Të 24 anëtarët e ekuipazhit, përfshirë gjashtë koreano-jugorë dhe 18 shtetas të huaj, u konfirmuan të sigurt. Shkaku i shpërthimit mbetet nën hetim.
Një zyrtar i HMM Co. të Koresë së Jugut, e cila operon transportuesin, tha se mbetet e paqartë nëse incidenti u shkaktua nga një sulm i jashtëm apo një mosfunksionim i brendshëm. Anija pritet të tërhiqet në Dubai për inspektim të mëtejshëm dhe vlerësim të dëmeve.
Të hënën, Ministria e Jashtme e Koresë së Jugut tha se një zjarr shpërtheu në anijen me flamur të Panamasë rreth orës 20:40 të mbrëmjes sipas kohës së Koresë së Jugut. Autoritetet ende po hetojnë shkakun e shpërthimit dhe zjarrit si dhe shkallën e dëmeve. Njëzet e gjashtë anije me flamur të Koresë së Jugut mbeten të bllokuara në ngushticë.
Të hënën, media shtetërore iraniane raportoi se dy raketa goditën një anije të Marinës Amerikane pranë ishullit Jask në Gjirin e Omanit, por SHBA-ja e mohoi këtë pretendim. Zhvillimet vijnë ndërsa Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit paralajmëruan se çdo anije që shkel protokollet e tranzitit të lëshuara nga Teherani në Ngushticën e Hormuzit do të ndalet me forcë.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike. Një armëpushim dyjavor hyri në fuqi më 8 prill nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11-12 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti amerikan, Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.