Shpërthime të reja dëgjohen pranë qytetit Bandar Abbas dhe ishullit Qeshm në jug të Iranit

Mohammad Sio
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Mediat iraniane raportuan sot për shpërthime të reja pranë qytetit portual Bandar Abbas dhe ishullit Qeshm në jug të Iranit, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve Mehr, duke cituar banorë dhe burime vendase, tha se shpërthimet u dëgjuan në perëndim të Bandar Abbasit dhe dukej se kishin origjinën nga zonat bregdetare.
Agjencia raportoi gjithashtu për përplasje të mundshme në Gji dhe Ngushticën e Hormuzit, megjithëse nuk pati menjëherë asnjë konfirmim zyrtar. Në përgjigje të shpërthimeve, guvernatori jugor i Hormozganit tha se nuk ka raportime për viktima civile apo dëmtime në infrastrukturën rezidenciale apo komerciale.
Shpërthimet e reja erdhën disa orë pasi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA raportoi të paktën dy shpërthime të fuqishme në Bandar Abbas herët të hënën.
Shpërthimet erdhën në mes të tensioneve të përshkallëzuara midis Teheranit dhe Washingtonit në ditët e fundit pasi SHBA-ja nisi sulme ndaj objektivave ushtarake dhe infrastrukturore në të gjithë Iranin në përgjigje të sulmeve ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me raketa dhe dronë që kanë shënjestruar objektet ushtarake amerikane në vendet e rajonit ndërsa ka akuzuar Washingtonin për shkelje të vazhdueshme të memorandumit të tyre të mirëkuptimit të 17 qershorit. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump më vonë e shpalli memorandumin "të përfunduar".