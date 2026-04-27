Shkollat ​​dhe autobusët nuk do të punojnë në veri të Izraelit për shkak të sulmeve të Hezbollahut

Lina Altawell
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Shkollat dhe shërbimet e autobusëve në veri të Izraelit do të pezullohen që nga e marta për shkak të raketave të Hezbollahut nga Libani, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik KAN tha se ky veprim u mor nga krerët e këshillave lokale të vendbanimeve izraelite "si një masë e nevojshme për të mbrojtur nxënësit në mes të një gjendjeje të përkeqësuar të sigurisë". Mbetet e paqartë se sa kohë do të qëndrojë në fuqi vendimi.
Një armëpushim 10-ditor u shpall midis Libanit dhe Izraelit më 17 prill, megjithëse u shkel vazhdimisht nga Tel Avivi. Të enjten, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se Libani dhe Izraeli ranë dakord të zgjasin armëpushimin me tre javë.
Hezbollahu ka kryer një seri sulmesh me dronë që synojnë ushtarët izraelitë në jug të Libanit dhe veriun e Izraelit, duke përmendur shkeljet e përsëritura të armëpushimit nga Izraeli.
Më shumë se 2.500 njerëz janë vrarë dhe mbi 1.6 milion janë zhvendosur nga sulmet izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, tregojnë shifrat zyrtare libaneze.