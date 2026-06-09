Shefja e politikës së jashtme: BE-ja duhet të jetë “krijuese” me sanksionet e reja ndaj Rusisë

Aysu Biçer
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian (BE), Kaja Kallas, ka deklaruar se blloku evropian duhet të gjejë mënyra të reja për të rritur presionin ndaj Rusisë dhe për t’i mohuar Moskës burimet e nevojshme për të vazhduar luftën në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Duke folur në Dublin, Kallas tha se blloku po përgatit një paketë të re sanksionesh dhe argumentoi se nevojiten masa të mëtejshme për të kufizuar qasjen e Rusisë në para dhe materiale të përdorura për të mbështetur luftën.
“Duhet të jemi krijues në hartimin e sanksioneve të ardhshme, sepse synimi ynë është që kjo luftë të marrë fund dhe ajo do të përfundojë edhe nëse agresorit i mbarojnë paratë ose materialet për ta vazhduar atë”, tha Kallas gjatë një konference për media.
Komentet e saj erdhën gjatë një vizite në Dublin, ku u takua me ministren e Punëve të Jashtme të Irlandës, Helen McEntee, përpara marrjes nga Irlanda të Presidencës së Këshillit të BE-së në fund të këtij muaji.
BE-ja ka paraqitur propozimet për paketën e 21-të të sanksioneve, e cila përfshin një ngrirje të përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe masa që synojnë bankat, tregtarët e naftës, rafineritë dhe operatorët e kriptovalutave të akuzuar për ndihmë ndaj Moskës në shmangien e kufizimeve ekzistuese.
Kallas tha se BE-ja do të vazhdojë të synojë të ardhurat dhe asetet ruse të nevojshme për financimin e luftës, ndërsa diskutimet mes shteteve anëtare për sanksione shtesë vazhdojnë.
“Ka shtete anëtare që kanë bërë presion për këtë, por në fund të fundit të gjitha shtetet anëtare duhet të bien dakord”, tha ajo.
Duke iu referuar Lindjes së Mesme, Kallas paralajmëroi për rrezikun e një përshkallëzimi të ri në rajon.
“Tani ekziston një pauzë e brishtë dhe shpresojmë që palët të arrijnë së shpejti një marrëveshje. Një rikthim në luftë të plotë do të kishte një kosto të jashtëzakonshme për të gjithë rajonin. Vazhdimi i mbylljes së Ngushticës së Hormuzit është i papranueshëm. Pasojat e saj shtrihen shumë përtej rajonit, duke tronditur ekonominë globale dhe duke kërcënuar furnizimet ushqimore”, tha ajo.
Sa i përket Libanit, Kallas theksoi rolin e paqeruajtësve ndërkombëtarë që veprojnë në kuadër të misionit të OKB-së.
“Libani, ku mijëra trupa evropiane shërbejnë nën misionin UNIFIL (Forca e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Liban), mbetet pranë pragut të një krize. Muajt e fundit kanë qenë jashtëzakonisht të vështirë për të gjithë paqeruajtësit kontribuues, të cilët veprojnë nën kërcënime në rritje nga Hezbollahu. Shërbimi dhe përkushtimi i personelit të UNIFIL-it meritojnë respektin dhe mirënjohjen tonë”, tha ajo.
Nga ana e saj, McEntee tha se Ukraina do të jetë një nga prioritetet kryesore të presidencës irlandeze, duke argumentuar se Evropa duhet të ruajë presionin ndaj Rusisë dhe të vazhdojë të mbështesë përpjekjet e Kievit për anëtarësim në BE.