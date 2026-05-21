Shefja e BE-së: Kërcënimet e Rusisë kundër shteteve baltike krejtësisht të papranueshme

Aysu Biçer
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka paralajmëruar për kërcënimet ruse ndaj shteteve baltike dhe incidentet me dronë pranë kufirit lindor të BE-së, transmeton Anadolu.
“Kërcënimet publike të Rusisë ndaj shteteve tona baltike janë krejtësisht të papranueshme. Të mos ketë asnjë dyshim. Një kërcënim ndaj një shteti anëtar është kërcënim ndaj gjithë Unionit tonë”, shkroi Von der Leyen në platformën sociale amerikane X.
“Rusia dhe Bjellorusia mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për dronët që rrezikojnë jetën dhe sigurinë e njerëzve në krahun tonë lindor. Evropa do të përgjigjet me unitet dhe forcë”, tha ajo.
“Ne do të vazhdojmë të forcojmë sigurinë e krahut tonë lindor me mbrojtje kolektive të fortë dhe gatishmëri në çdo nivel”, shtoi ajo.
Komentet e von der Leyenit erdhën pasi ambasadori rus në OKB, Vasily Nebenzya, pretendoi se Moska ka informacione që sugjerojnë se Ukraina mund të lëshojë dronë ushtarakë nga Letonia dhe shtete të tjera baltike.
Ai paralajmëroi se anëtarësimi në NATO nuk do t’i mbrojë ato vende nga hakmarrja.
Letonia i hodhi poshtë deklaratat si “trillim i pastër” dhe më vonë thirri një diplomat rus për të protestuar zyrtarisht ndaj këtyre deklaratave.