Shefja e Amnesty International: Bashkëpunimi i Finlandës me industrinë izraelite të armëve, "i turpshëm"

Beyza Binnur Dönmez
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Sekretarja e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Callamard kritikoi sot ashpër Finlandën për ftesën e kompanive të industrisë izraelite të armëve në Helsinki për bisedime mbi bashkëpunimin në mbrojtje, transmeton Anadolu.
Në komentet pas raportimeve rreth takimit të planifikuar, Callamard e përshkroi këtë veprim si "krejtësisht të turpshëm" dhe i kujtoi Finlandës detyrimet e saj.
"Kjo duhet të ndalet. Detyrimet dhe besueshmëria ndërkombëtare e Finlandës janë në rrezik", tha ajo në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Callamard vuri në dyshim vendimin e Finlandës për të ndjekur bashkëpunimin me kompanitë izraelite të mbrojtjes mes luftës së vazhdueshme të Izraelit në Gaza.
"Sigurisht, dhe për fat të keq, Izraeli nuk është i vetmi vend i aftë t'i ofrojë Finlandës armët që beson se i nevojiten për të mbrojtur veten", tha ajo.
"Pra, pse të shkojmë drejt një shteti gjenocidal?", pyeti ajo.
Shefja e Amnesty International u bëri thirrje qytetarëve finlandezë dhe udhëheqësve politikë të kundërshtojnë një bashkëpunim të tillë, duke thënë se blerjet e armëve nga Izraeli janë të gabuara dhe mund të shkelin potencialisht ligjin ndërkombëtar.
"Populli finlandez dhe përfaqësuesit e tyre politikë duhet të mbrojnë atë që është e drejtë. Blerja e armëve izraelite nuk është. Dhe kjo gjithashtu mund të shkelë ligjin ndërkombëtar", tha Callamard.