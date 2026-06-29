Shefi i spiunazhit polak kërkon gatishmëri për konflikt të mundshëm me Rusinë

İlayda Çakırtekin
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Shefi i Agjencisë së Inteligjencës së Jashtme të Polonisë, Pawel Szota bëri thirrje sot për përgatitje sikur një konflikt me Rusinë është i afërt, sipas transmetuesit TVP World, transmeton Anadolu.
“Sot, duke marrë parasysh spektrin e plotë të kërcënimeve nga Kremlini, ne duhet të formojmë mendësinë tonë në përputhje me rrethanat dhe në operacionet tona të përditshme të veprojmë sikur një konflikt i armatosur me Rusinë të ishte perspektivë afatshkurtër", tha Szota për të përditshmen "Rzeczpospolita".
Ai paralajmëroi se niveli i agresionit rus është "shumë i lartë" dhe rreziku i konfrontimit ushtarak është "real".
Szota thekson se Rusia mund të vazhdojë luftën me Ukrainën edhe për disa vite të tjera, duke shtuar se presidenti Vladimir Putin "nuk do të heqë dorë nga kjo luftë, sepse, veçanërisht brenda vendit, ai duhet të paraqitet si fitues".
"Ne supozojmë se provokimet ruse duke testuar NATO-n, atë që ne po vëzhgojmë tashmë për shembull në Poloni, sigurisht që do të vazhdojnë", tha Szota duke shtuar se "Rusët po vëzhgojnë reagimet tona".