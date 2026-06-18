Shefi i Pentagonit: SHBA-ja do të rishikojë praninë ushtarake në Evropë në kuadër të "NATO 3.0"

Muhammed Yasin Güngör
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
SHBA-ja ka nisur një rishikim gjithëpërfshirës të pranisë së saj ushtarake në Evropë, me qëllim lehtësimin e një tranzicioni në të cilin vendet evropiane do të marrin përgjegjësinë kryesore për sigurinë e kontinentit, transmeton Anadolu.
"Po e intensifikojmë përpjekjen tonë për ta bërë NATO-n atë që gjithmonë është dashur të jetë, një aleancë e balancuar me Evropën në krye të mbrojtjes së saj", u tha sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ministrave të Mbrojtjes të NATO-s të mbledhur në Bruksel.
Ai shpjegoi se rishikimi i quajtur "NATO 3.0" do të zgjasë deri në gjashtë muaj dhe do të shqyrtojë vendosjen e forcave amerikane dhe bazat ushtarake në të gjithë rajonin.
Hegseth theksoi se studimi do të përfshijë kontributet e Komandës Evropiane të SHBA-së, Kongresit amerikan dhe aleatëve ndërkombëtarë. Ai theksoi se nisma synon të sigurojë që aleanca të ecë "shpejt dhe në mënyrë të pakthyeshme" drejt një modeli në të cilin vendet evropiane marrin një rol më të madh në mbrojtjen e tyre konvencionale.
Shefi i Pentagonit tha se rishikimi do të ndihmojë gjithashtu për të garantuar që forcat amerikane të jenë të pozicionuara në përputhje me nevojat globale të Washingtonit.
"Mos kini asnjë dyshim për këtë, ky do të jetë një rishikim i vërtetë", tha Hegseth.