Shefi i OKB-së "i alarmuar" për konfrontimet e reja ushtarake SHBA-Iran, bën thirrje për përmbajtje maksimale

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres kritikoi sot tensionet e ripërtërira midis Iranit dhe SHBA-së pas një shkëmbimi përplasjesh ushtarake, të cilat e shtynë presidentin Donald Trump të shpallte armëpushimin me Teheranin "të përfunduar", transmeton Anadolu.
"Sekretari i përgjithshëm është i alarmuar nga konfrontimet e ripërtërira ushtarake në Gjirin Persik. Incidentet që kemi parë gjatë 24 orëve të fundit rrezikojnë të prishin progresin diplomatik të arritur midis Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara", tha zëdhënësi i Guterres, Stephane Dujarric, gjatë një konference për media.
Ai paralajmëroi se "një kthim në armiqësi në shkallë të plotë do të kishte pasoja katastrofike për njerëzit e rajonit dhe për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe për komunitetin global, ekonominë globale në tërësi".
"Sekretari i përgjithshëm u bën thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë përmbajtje maksimale, të shmangin çdo veprim të mëtejshëm përshkallëzues dhe të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të ulur tensionet", tha Dujarric, duke vënë në dukje se "Guterres kujton detyrimet e të gjitha palëve për t'u përmbajtur plotësisht ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë mbrojtjen e civilëve, infrastrukturës civile, respektimin e të drejtave dhe lirive të lundrimit".
Duke thënë se shefi i OKB-së i kërkoi më tej "Iranit dhe Shteteve të Bashkuara që të rifillojnë urgjentisht negociatat dhe të adresojnë çështjet e pazgjidhura përmes diplomacisë", Dujarric vuri në dukje se "Ne, sigurisht, mbetemi të përkushtuar për të mbështetur të gjitha përpjekjet për të parandaluar një rikthim në konflikt, për të rivendosur stabilitetin dhe për të çuar përpara një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme për këtë konflikt".
Komentet vijnë pasi SHBA-të dhe Irani shkëmbyen sot sulme në një përshkallëzim të ri pas sulmeve iraniane ndaj tre anijeve cisternë në Ngushticën e Hormuzit.
Ngushtica është një nga pikat më të rëndësishme të energjisë në botë, duke transportuar një pjesë të konsiderueshme të eksporteve globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm nga prodhuesit e Gjirit.