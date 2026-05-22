Shefi i NATO-s, Rutte: Aleanca është në rrugë më të fortë, më pak e varur nga një aleat i vetëm

İlayda Çakırtekin
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte tha sot se aleanca është në një rrugë më të fortë, duke zvogëluar gradualisht varësinë nga një aleat i vetëm, ndërsa ministrat e jashtëm u mblodhën për një samit në Suedi, transmeton Anadolu.
"Trajektorja në të cilën ndodhemi, e cila është një Evropë më e fortë dhe një NATO më e fortë, po sigurohet me kalimin e kohës, hap pas hapi, të jemi më pak të varur vetëm nga një aleat, siç kemi qenë për kaq kohë", u tha Rutte gazetarëve përpara takimit.
Ai theksoi se ky ndryshim do t'i japë SHBA-së hapësirë më të madhe për t'u përqendruar në prioritete të tjera ndërsa aleatët evropianë rrisin shpenzimet e mbrojtjes. "Kjo është e nevojshme jo vetëm për të barazuar atë që po shpenzoni me SHBA-në, por edhe për t'u siguruar që kemi atë që na nevojitet për të përcaktuar mbrojtjen kundër kundërshtarëve tanë", shtoi Rutte.
Shefi i NATO-s nënvizoi se SHBA-ja do të vazhdojë të luajë rol kyç në Evropë si në mbrojtjen bërthamore ashtu edhe në atë konvencionale ndërsa evropianët marrin përgjegjësi më të madhe.
"Evropianët e kanë dëgjuar mesazhin kur bëhet fjalë për bazat evropiane. Këto janë angazhime dypalëshe nga vendet evropiane me SHBA-në, në mënyrë që SHBA-ja të mund t'i përdorë këto angazhime dypalëshe për operacione që kanë diku tjetër në botë", tha ai.
Komentet e tij erdhën mes kritikave të fundit të SHBA-së ndaj disa anëtarëve të aleancës për moslejimin e përdorimit të bazave të tyre ushtarake gjatë luftës në Iran. Rutte riafirmoi se aleatët evropianë po përmbushin atë që SHBA-ja mund të presë sipas angazhimeve dypalëshe në lidhje me aksesin në bazat e tyre ushtarake.
Ai vuri në dukje përpjekjet e aleatëve evropianë në Ngushticën e Hormuzit, duke thënë "ne mund të jemi maksimalisht të dobishëm si aleatë evropianë me SHBA-në".
"Ngushtica e Hormuzit është në këtë moment e bllokuar dhe lëvizja e lirë e lundrimit është seriozisht nën kërcënim këtu. Pra, sigurisht, ky është një interes edhe për të gjithë aleatët, jo për NATO-n ndoshta si aleancë, por qartësisht kudo që mund të ndihmojmë, ne do të jemi atje", shtoi Rutte.