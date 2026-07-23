Shefi i NATO-s dhe ministri japonez i Mbrojtjes diskutojnë për sigurinë dhe bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes

Beyza Binnur Dönmez
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte dhe ministri japonez i Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi, kanë diskutuar në selinë e NATO-s në Bruksel mbi mjedisin global të sigurisë dhe bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi nga NATO, dy zyrtarët shkëmbyen gjithashtu mendime mbi vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën.
Rutte theksoi rëndësinë e partneritetit të aleancës me Japoninë dhe përmendi lidhjen gjithnjë e më të ngushtë mes sigurisë në rajonet euroatlantike dhe indo-paqësore.
Japonia është një nga katër partnerët e NATO-s në rajonin Indo-Paqësor, së bashku me Australinë, Korenë e Jugut dhe Zelandën e Re.
NATO tha se ka ruajtur dialogun dhe bashkëpunimin me Japoninë që nga fillimi i viteve 1990, duke shtuar se zhvillimet në rajonin Indo-Paqësor ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë euroatlantike, duke e bërë bashkëpunimin me partnerët në këtë rajon “të rëndësishëm për aleancën”.