Shefi i inteligjencës turke dhe zyrtari kurd në Irak zhvillojnë bisedime, në fokus stabiliteti rajonal

Diyar Güldoğan
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës të Turqisë (MIT), Ibrahim Kalin dhe Bafel Jalal Talabani, kreu i Unionit Patriotik të Kurdistanit (PUK), mbajtën bisedime me dyer të mbyllura të mërkurën në Irakun verior, transmeton anadolu.
Gjatë takimit në provincën e Sulejmanijes, Kalin dhe Talabani diskutuan zhvillimet dhe nënvizuan rëndësinë e stabilitetit rajonal, thuhet në një deklaratë të PUK-së.
Ata gjithashtu shkëmbyen mendime mbi procesin e një "Turqie pa terror" dhe Talabani ripohoi mbështetjen e PUK-së për suksesin e hapit historik.
“Ne vazhdojmë përpjekjet tona duke ndjekur rrugën e Presidentit Mam Xhelal, që ky hap i rëndësishëm dhe fatal të ketë sukses, me qëllim të mbizotërimit të bashkëjetesës dhe arritjes së një paqeje gjithëpërfshirëse që i shërben interesit të sigurisë dhe qetësisë së gjithë Lindjes së Mesme”, citohet në deklaratën e Talabani.
Turqia ka hyrë në një epokë të re uniteti dhe fuqie pas çarmatimit të organizatës terroriste PKK vitin e kaluar, duke i dhënë fund një fushate terroriste 47-vjeçare.
Kalin dhe Talabani theksuan gjithashtu nevojën e zhvillimit të marrëdhënieve të ndërsjella në kuadër të mbrojtjes së interesave.
Kalin u prit nga Massoud Barzani, presidenti i Qeverisë Rajonale Kurde të Irakut (KRG) në Erbil, ku shkëmbyen mendime mbi zhvillimet rajonale.
Të martën, Kalin u prit nga presidenti irakian Nizar Amedi në Pallatin e Bagdadit, ku diskutuan mënyrat për të forcuar koordinimin midis Irakut dhe Turqisë në fushat kryesore të sigurisë dhe inteligjencës.
Sipas një deklarate të presidencës irakiane, në takim u shqyrtuan zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, së bashku me përpjekjet për të rritur bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe inteligjencës.
“Dialogu dhe mirëkuptimi i ndërsjellë janë shtyllat themelore për frenimin e krizave”, tha Amedi, sipas deklaratës.
Kalin ripohoi angazhimin e Turqisë për të ruajtur koordinimin dhe bashkëpunimin e ngushtë me Irakun në të gjithë sektorët.
Poashtu Kalin takoi kryeministrin irakian Ali al-Zaidi të martën në Bagdad.
Gjatë vizitës së tij në qytetin verior të Kirkukut, Kalin inspektoi kështjellën historike të Kirkukut dhe vizitoi varrezat e dëshmorëve turq.
Ai vizitoi gjithashtu selinë e Frontit Turkmen të Irakut (ITC), ku u takua me zyrtarë turkmenë.