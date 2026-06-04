SHBA, zbulohen raste të keqtrajtimit në një qendër ndalimi të emigrantëve në Luizianë

Berk Kutay Gökmen
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Një raport i Departamentit të Sigurisë Kombëtare, i pazbuluar më parë, detajoi akuza të shumta për keqtrajtim në Qendrën Korrektuese Winn, një qendër paraburgimi e Zbatimit të Imigracionit dhe Doganave (ICE) në shtetin amerikan të Luizianës, transmeton Anadolu.
Sipas "The New York Times", hetuesit zbuluan se oficerët shkelën standardet federale të përdorimit të forcës, përfshirë incidentin në të cilin një oficer e kapi një të ndaluar për fyti gjatë një përleshjeje dhe një tjetër në të cilin një oficer i shpoi gishtin e madh një të ndaluari me stilolaps.
Raporti përmend gjithashtu kushtet johigjienike, dokumentacionin e pamjaftueshëm mjekësor, qasjen e kufizuar në burimet ligjore dhe dështimin e qendrës për të ofruar prova të plota video të disa incidenteve të dhunshme.
Gjetjet erdhën ndërsa popullatat e paraburgimit të ICE-s janë rritur gjatë goditjes së presidentit të SHBA-së, Donald Trump kundër imigracionit. Raporti, bazuar në një inspektim të papritur në mars 2025, është pjesë e një auditimi më të gjerë të rreth 200 qendrave të paraburgimit të ICE-s.
Raporti tha se ICE ka ofruar "trajnim korrigjues" për oficerët mbi përdorimet ligjore të forcës dhe ka rënë dakord të bënte përmirësime të tjera.
Zëdhënësja e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, Lauren Bis e përshkroi raportin si zbulim të "shkeljeve të vogla".
"ICE po punon për të adresuar të gjitha këto çështje, përfshirë shtimin e trajnimeve shtesë për stafin e institucionit. ICE ka standarde më të larta paraburgimi sesa shumica e burgjeve amerikane që mbajnë qytetarë të vërtetë amerikanë", tha ajo.