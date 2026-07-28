SHBA, regjistrimet audio të publikuara së fundmi të Bidenit nxjerrin në pah problemet me kujtesën

Berk Kutay Gökmen
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Regjistrimet audio të publikuara të hënën duket se përforcojnë vlerësimin e ish-këshilltarit special Robert Hur për vitin 2024 se ish-presidenti amerikan Joe Biden kishte probleme me kujtesën, transmeton Anadolu.
Regjistrimet, të publikuara nga Projekti i Mbikëqyrjes konservatore, përfshijnë Bidenin duke diskutuar për shënime nga zëvendëspresidenti me biografin e tij, Mark Lewis Zwonitzer, ndërsa i referohet çështjeve të dyshuara të klasifikuara të politikës së jashtme, sipas CNN.
"Ata as nuk e dinin që unë e kisha këtë", tha Biden ndërsa me sa duket i tregonte shkrimtarit fantazmë shënimet e tij të vjetra si pika referimi në diskutimin e tyre për çështjet e dyshuara të klasifikuara të politikës së jashtme gjatë ditëve të tij si nënpresident. Informacioni është ende i redaktuar në videoklipet.
Regjistrimet u publikuan pasi Projekti Mbikëqyrës, pjesë e Fondacionit Heritage, paditi Departamentin e Drejtësisë. Bideni kundërshtoi lirimin e tyre, por hoqi dorë nga sfida e tij ligjore të hënën.
Një zëdhënës i Bidenit nuk pranoi të komentonte regjistrimet, në vend të kësaj duke iu referuar një deklarate të mëparshme të ish-zëvendës sekretarit për media të Shtëpisë së Bardhë, TJ Ducklo: "Bisedat e presidentit Biden për një libër një dekadë më parë, ku flitej për djalin e tij të ndjerë, janë private dhe iu dhanë Departamentit të Drejtësisë me kushtin e shprehur që ata të qëndrojnë në atë mënyrë. Ndryshimi i kursit dhe bërja e tyre publike është vetëm shembulli më i fundit i administrimit të DOJ-së për ta bërë këtë".
Regjistrimet përfshijnë disa momente ku Bideni përpiqet të kujtojë datat dhe detajet, në përputhje me përshkrimin e Hur të tij si një burrë i moshuar "me një kujtesë të dobët". Hur në fund nuk pranoi të ndiqte penalisht, duke përmendur bashkëpunimin e Bidenit, mungesën e provave të keqbërjes së qëllimshme dhe se si çështjet e tij të kujtesës mund të ndikojnë në një juri.
Projekti i Mbikëqyrjes tha se luftoi "dhëmb e gozhdë për të nxjerrë në dritë këto kaseta".
"Këto kaseta që po publikojmë sot duhet të kishin dalë shumë kohë më parë", shtoi ai.
Në një video, Bideni thotë se kohët e fundit kishte zbuluar dokumente të klasifikuara përpara se të diskutonte mbi kundërshtimin e tij të vitit 2009 për dërgimin e më shumë trupave në Afganistan.