SHBA-ja vendos sanksione ndaj kompanisë shtetërore të energjisë së Kubës

Diyar Güldoğan
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, njoftoi të enjten sanksione kundër Unionit Cuba-Petroleo (CUPET), kompanisë shtetërore të energjisë në Kubë, transmeton Anadolu.
Rubio tha se masat synojnë CUPET-in sipas Urdhrit Ekzekutiv 14404 të presidentit Donald Trump, si pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të ushtruar presion ndaj qeverisë kubane.
“Elitat komuniste të Kubës e kanë përdorur energjinë si mjet për kontroll shoqëror dhe përfitim kleptokratik”, shkroi ai në platformën sociale amerikane X.
“Për dekada, regjimi ka vjedhur dhe grumbulluar karburantin e disponueshëm — duke e përdorur për avionin privat të Kastros, për forcat e sigurisë që përdoren për të shtypur popullin kuban, për të mbajtur të ndriçuara hotelet bosh turistike dhe për të transportuar njerëz në protesta të rreme dhe skena politike — ndërsa populli kuban ka vuajtur nga ndërprerjet e energjisë dhe ka pritur me javë për të mbushur makinat e tyre”, tha ai.