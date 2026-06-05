SHBA-ja paralajmëron rishqyrtim të rolit të saj në BeH pas ngërçit rreth përfaqësuesit ndërkombëtar

Ayhan Şimşek
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Shtetet e Bashkuara paralajmëruan të enjten se mund ta zvogëlojnë rolin e tyre në procesin e paqes në Bosnjë e Hercegovinë (BeH), pasi bisedimet me partnerët evropianë nuk arritën të prodhonin një marrëveshje për përzgjedhjen e një të dërguari të ri, transmeton Anadolu.
Organi ndërkombëtar që mbikëqyr procesin e paqes në BeH i përfundoi dy ditë takime pa marrë një vendim për Përfaqësuesin e Lartë të ardhshëm, zyrtarin kryesor ndërkombëtar të ngarkuar me mbikëqyrjen e zbatimit të Marrëveshjes së Dejtonit.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale të enjten vonë, ambasada amerikane në Sarajevë kritikoi partnerët evropianë për mungesën e mbështetjes ndaj diplomatit italian Antonio Zanardi Landi si pasues i Përfaqësuesit të Lartë në largim, Christian Schmidt.
“SHBA-ja merr parasysh dështimin e evropianëve për të arritur konsensus rreth një kandidati evropian dhe është e zhgënjyer që këto ndarje e penguan Këshillin për Zbatimin e Paqes (PIC) të përmbushë detyrën e tij për të zgjedhur një Përfaqësues të ri të Lartë”, thuhet në deklaratë.
“Pavendosmëria evropiane dhe heqja dorë e PIC-it nga përgjegjësia e tij ndaj Bosnjë e Hercegovinës po i detyron Shtetet e Bashkuara të rishqyrtojnë rolin e tyre në praninë aktuale ndërkombëtare në Bosnjë e Hercegovinë”, shtohet më tej.
Mediat lokale raportuan se Këshilli për Zbatimin e Paqes ka mbetur i bllokuar pasi disa vende evropiane mbështetën kandidatin francez Rene Trocaz. Sipas raportimeve, shtetet anëtare të BE-së po rreshtohen pas Trocaz për të ruajtur ndikimin e tyre mes shqetësimeve të reja për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.
Schmidt, politikan i lartë gjerman, ka njoftuar planet për të dhënë dorëheqje për arsye personale. Mediat rajonale e kanë lidhur këtë vendim me presionin amerikan dhe mosmarrëveshjet për disa çështje.