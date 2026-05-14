SHBA-ja njofton financim humanitar prej 1,8 miliard dollarësh për të mbështetur përpjekjet e ndihmës të OKB-së

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
SHBA-ja njoftoi sot edhe 1,8 miliard dollarë shtesë financim humanitar për të mbështetur përpjekjet e ndihmës të udhëhequra nga OKB-ja në mbarë botën, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media, i dërguari amerikan në OKB, Mike Waltz, tha se fondet do të mbështesin operacionet humanitare duke avancuar njëkohësisht reforma të përqendruara në llogaridhënie dhe efikasitet.
“Jemi shumë të kënaqur sot, sërish së bashku me nënsekretarin e Departamentit amerikan të Shtetit, Jeremy Lewin, dhe nënsekretarin e përgjithshëm (të OKB-së) Tom Fletcher, që të njoftojmë edhe 1,8 miliard dollarë shtesë financim humanitar”, tha Waltz.
“Këto fonde do të shpëtojnë më shumë jetë në mbarë botën, por gjithashtu do të çojnë përpara reformat që kemi vendosur për efikasitet, llogaridhënie dhe ndikim afatgjatë”, shtoi ai.
Në një deklaratë të lëshuar nga zëdhënësi i tij, sekretari i përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres e ka mirëpritur njoftimin, duke thënë se financimi “do t’u mundësojë humanitarëve të arrijnë miliona njerëz në krizat më urgjente me ndihmë jetike”.