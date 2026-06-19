SHBA-ja nis hetim mbi politikat e çmimeve farmaceutike të Gjermanisë

Diyar Güldoğan
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Përfaqësuesi i Tregtisë i SHBA-së, Jamieson Greer, njoftoi të enjten nisjen e një hetimi mbi politikat e çmimeve farmaceutike të Gjermanisë, duke përmendur shqetësimet se praktikat e rimbursimit të vendit për ilaçet inovative mund të rëndojnë padrejtësisht kompanitë dhe konsumatorët amerikanë, transmeton Anadolu.
Hetimi, i iniciuar sipas Seksionit 301 të Aktit të Tregtisë të vitit 1974, do të shqyrtojë nëse trajtimi i produkteve farmaceutike inovative nga Gjermania është "i paarsyeshëm ose diskriminues" dhe nëse kufizon apo rëndon tregtinë amerikane, tha në një deklaratë Zyra e Përfaqësuesit të Tregtisë së SHBA-së (USTR).
Sipas zyrës, veprimi vjen pas muajsh diskutimesh midis zyrtarëve amerikanë dhe gjermanë që synojnë zgjidhjen e shqetësimeve mbi çmimet dhe rimbursimin farmaceutik.
"Presidenti (Donald) Trump e ka bërë të qartë se pacientët amerikanë nuk duhet të marrin përsipër një pjesë disproporcionale të kërkimit dhe zhvillimit global farmaceutik", tha Greer në deklaratë.
Ai shprehu shqetësim për raportet se Gjermania po përparon legjislacionin që mund të ulë më tej shpenzimet për ilaçet inovative.
"Ky është një hap serioz prapa në një kohë kur partnerët tanë tregtarë duhet të ndërmarrin hapa të rëndësishëm dhe të fillojnë të paguajnë pjesën e tyre të drejtë për të financuar kërkimin dhe zhvillimin inovativ farmaceutik.
"Ne besojmë se Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania mund të gjejnë një rrugë përpara që zgjeron aksesin në ilaçet më inovative për popullin gjerman, duke siguruar njëkohësisht rimbursim të drejtë për produktet farmaceutike të prodhuara nga punëtorët amerikanë", shtoi ai.