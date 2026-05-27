SHBA-ja mund të tërheqë avionët ushtarakë nga aeroporti "Ben Gurion" nëse arrihet marrëveshje me Iranin

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
SHBA-ja i ka komunikuar Izraelit synimin për të tërhequr të gjitha avionët e saj ushtarakë nga aeroporti "Ben Gurion" pranë Tel Avivit nëse arrihet një marrëveshje me Iranin, sipas një lajmi në median izraelite, transmeton Anadolu.
“Flota amerikane do të evakuohet brenda 72 orëve drejt bazave në Evropë, ndërsa avionët do të vendosen në gatishmëri për t’u kthyer në aeroportin 'Ben Gurion' nëse rifillojnë luftimet me Iranin”, raportoi Kanali 12 i Izraelit.
As autoritetet izraelite dhe as ato amerikane nuk kanë dhënë koment zyrtar lidhur me lajmin. Megjithatë, kompanitë ajrore civile izraelite kohët e fundit janë ankuar për numrin e madh të avionëve ushtarakë amerikanë në aeroport.
Në javët e fundit, media izraelite ka publikuar imazhe të dhjetëra avionëve amerikanë të furnizimit me karburant në aeroportin "Ben Gurion".
Kanali 12 raportoi se ministrja e Transportit Miri Regev i ka dërguar një letër urgjente kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të Mbrojtjes Israel Katz, duke kërkuar largimin e menjëhershëm të avionëve amerikanë të furnizimit nga aeroporti.
Në letrën e saj, Regev ka thënë se prania e avionëve po shkakton “dëme serioze në operacionet civile të aeroportit”, sidomos pasi kompanitë ajrore të huaja kanë filluar të rikthehen në Izrael.
Zhvillimet vijnë në kuadër të procesit diplomatik të ndërmjetësuar nga Pakistani midis Washingtonit dhe Teheranit për t’i dhënë fund luftës që nisi me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt dhe që u pasuan nga kundërpërgjigjja iraniane.