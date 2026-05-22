SHBA-ja miraton shitjen e pajisjeve prej 108 milionë dollarësh për sistemet e raketave "Hawk" në Ukrainë

Mehmet Solmaz
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Departamenti Amerikan i Shtetit tha të enjten se ka miratuar një shitje të mundshme prej 108.1 milionë dollarësh të pajisjeve për të mbështetur sistemin raketor "Hawk" në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Ukraina kërkoi rimorkio direkësh të montueshëm, modifikime të mëdha dhe mbështetje për mirëmbajtje, pjesë këmbimi, materiale konsumuese, aksesorë, mbështetje për riparim dhe kthim si dhe shërbime inxhinierike, teknike dhe logjistike nga qeveria amerikane dhe kontraktorët për sistemet raketore FrankenSAM HAWK, sipas një njoftimi të Kongresit.
Departamenti i Shtetit tha se shitja e propozuar mbështet politikën e jashtme të SHBA-së dhe objektivat e sigurisë kombëtare duke përmirësuar sigurinë e Ukrainës, të cilën e përshkroi si një partner që kontribuon në stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë.
Ai tha se paketa do të rrisë aftësinë e Ukrainës për t'u përballur me kërcënimet aktuale dhe të ardhshme duke forcuar aftësitë e saj të integruara të mbrojtjes ajrore për vetëmbrojtje dhe misione rajonale të sigurisë.
Departamenti shtoi se Ukraina nuk do të ketë vështirësi në përthithjen e pajisjeve dhe shërbimeve në forcat e saj të armatosura dhe se shitja nuk do të ndryshojë ekuilibrin bazë ushtarak në rajon.
Kontraktori kryesor për programin është "Sierra Nevada Corporation" e Englewood, Colorado. Departamenti i Shtetit tha se nuk do të ketë ndikim negativ në gatishmërinë mbrojtëse të SHBA-së si rezultat i shitjes së propozuar.