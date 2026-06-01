SHBA-ja intercepton dy raketa iraniane që shënjestronin forcat e saj në Kuvajt

Esra Tekin
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Forcat amerikane kanë interceptuar dy raketa balistike iraniane që synonin forcat amerikane në Kuvajt të dielën vonë, pa raportuar viktima, tha sot Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), transmeton Anadolu.
CENTCOM tha se raketat u “shkatërruan menjëherë” dhe se asnjë anëtar i personelit amerikan nuk u lëndua.
Komanda tha se “mbetet vigjilente dhe do të vazhdojë të mbrojë forcat amerikane nga agresioni iranian, duke mbështetur armëpushimin në vazhdim”.