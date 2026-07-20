SHBA-ja: Fillojnë operacionet e zonës pilot në 3 fshatra të Libanit jugor

Muhammed Yasin Güngör
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të hënën fillimin e operacioneve të zonës pilot në fshatrat e Libanit Froun, Srifa dhe Zawtar Al-Gharbiya nën një kornizë trepalëshe me Izraelin dhe Libanin, transmeton Anadolu.
"Ky moment historik është një rezultat i drejtpërdrejtë i diskutimeve të javës së kaluar midis Izraelit dhe Libanit në Romë," tha zëdhënësi Tommy Pigott në një deklaratë.
Nisma menaxhohet nga Grupi i Koordinimit Ushtarak për Libanin, shtoi ai.
"SHBA-ja do të vazhdojë të punojë ngushtë me të dyja palët për të zbatuar Kornizën deri në një përfundim të suksesshëm," tha Pigott.
Njoftimi vjen pasi forcat izraelite vazhdojnë sulmet ushtarake në Liban, pavarësisht marrëveshjes kuadër të nënshkruar nga Bejruti dhe Tel Avivi nën ndërmjetësimin e SHBA-së muajin e kaluar.
Marrëveshja parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori i okupuar libanez, duke filluar me një zbatim pilot në dy zona që ende nuk janë identifikuar.
Ai nuk përfshin një afat kohor për tërheqjen, përkundrazi e lidh përfundimin e tij me ushtrinë libaneze që merr përgjegjësinë e plotë të sigurisë në zonat e lira nga forcat izraelite dhe çarmatimin e grupeve të armatosura, përfshirë Hezbollahun.
Sipas shifrave zyrtare libaneze, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë 4.328 njerëz dhe plagosur 12.227 të tjerë që nga 2 marsi.
Izraeli vazhdon të pushtojë pjesë të Libanit jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës së mëparshme midis tetorit 2023 dhe nëntorit 2024.