SHBA-ja dhe Irani formalizojnë zyrtarisht memorandumin e mirëkuptimit pasi presidentët nënshkruajnë tekstin

Rabia İclal Turan
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Irani njoftoi sot se një memorandum mirëkuptimi (MOU) me 14 pika me SHBA-në, që synon t'i japë fund luftës, është formalizuar zyrtarisht pasi presidentët e të dy vendeve nënshkruan tekstin e marrëveshjes, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Baghaei tha se "memorandumi i Islamabadit" është bërë plotësisht zyrtar pasi u nënshkrua nga Teherani dhe Washingtoni, sipas deklaratave të transmetuara nga agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Mehr.
Baghaei tha se marrëveshja do të nënshkruhet në mënyrë digjitale dhe konfirmoi se negociatat në kuadër të memorandumit do të fokusohen ekskluzivisht në çështjet bërthamore dhe lehtësimin e sanksioneve. Ai tha se të dyja palët do të zhvillojnë bisedime për deri në 60 ditë, me mundësinë e zgjatjes së negociatave nëse është e nevojshme për shkak të kompleksitetit të çështjeve të përfshira.
Zëdhënësi tha se angazhimet e SHBA-së lidhur me heqjen e bllokadës së saj detare ndaj Iranit kanë filluar efektivisht pas bisedimeve urgjente pas sulmeve izraelite në periferitë jugore të Bejrutit dhe kërcënimeve iraniane për hakmarrje.
Baghaei tha se plani që ekipet negociuese të jenë në Gjenevë mbetet në fuqi, por nënshkrimi i memorandumit do të jetë digjital dhe nuk do të mbahet një ceremoni nënshkrimi në Zvicër, raportoi "Mehr News".
Ai shtoi se nëse sulmet e Izraelit kundër Libanit vazhdojnë, kjo do të konsiderohet shkelje e angazhimeve të SHBA-së sipas memorandumit. Ai shtoi se anijet iraniane tashmë kanë hyrë dhe dalë nga portet "pa probleme", duke e përshkruar këtë si shenjë se angazhimet e SHBA-së kanë filluar të zbatohen.
Baghaei tha se angazhimet e Iranit lidhur me Ngushticën e Hormuzit do të fillojnë pas nënshkrimit dhe zbatimit të memorandumit. Veçmas, një zyrtar amerikan konfirmoi për Anadolu se memorandumi u nënshkrua të mërkurën.
Presidenti amerikan Donald Trump u tha gazetarëve në Francë se e nënshkroi memorandumin në Pallatin e Versajës gjatë një darke me presidentin francez Emmanuel Macron. Një fotografi e marrëveshjes së nënshkruar iu dërgua iranianëve dhe vendeve ndërmjetësuese, raportoi media amerikane "Axios".