SHBA-ja: Armëpushimi Izrael-Liban zgjatet me 45 ditë pas bisedimeve në Washington

Rabia İclal Turan
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Shtetet e Bashkuara njoftuan se armëpushimi mes Izraelit dhe Libanit do të zgjatet për 45 ditë, pas bisedimeve që Washingtoni i përshkroi si “shumë produktive” mes dy palëve, transmeton Anadolu.
“Ndërprerja e armiqësive e 16 prillit do të zgjatet për 45 ditë për të mundësuar përparim të mëtejshëm”, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tommy Pigott, në platformën sociale amerikane X.
Njoftimi erdhi pavarësisht sulmeve të vazhdueshme izraelite në Liban që nga hyrja në fuqi e armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja.
Pigott tha se Departamenti i Shtetit do të rifillojë raundin e negociatave politike më 2-3 qershor.
Ai gjithashtu njoftoi se një “linjë e veçantë sigurie” që përfshin delegacione ushtarake nga të dy vendet do të nisë në Pentagon më 29 maj.
“Shpresojmë që këto diskutime të avancojnë drejt paqes së qëndrueshme mes dy vendeve, njohjes së plotë të sovranitetit dhe integritetit territorial të njëra-tjetrës, si dhe krijimit të sigurisë së vërtetë përgjatë kufirit të përbashkët”, tha Pigott.
Njoftimi pasoi raundin e tretë të negociatave të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, të mbajtura në Departamentin e Shtetit.
Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha për Anadolu se bisedimet ishin “shumë pozitive, madje përtej pritjeve”.
Sipas një zyrtari të Departamentit të Shtetit, SHBA-ja u përfaqësua në bisedime nga këshilltari i Departamentit të Shtetit Michael Needham, ambasadori amerikan në Izrael Mike Huckabee dhe ambasadori amerikan në Liban Michel Issa.
Libani u përfaqësua nga ambasadorja Nada Hamadeh Moawad dhe i dërguari presidencial libanez Simon Karam, tha zyrtari.