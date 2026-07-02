SHBA dhe Irani pritet të zhvillojnë bisedime të drejtpërdrejta në Doha në javën e tretë të korrikut

Amir Latif Arain
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
SHBA-ja dhe Irani pritet të zhvillojnë raundin e ardhshëm të bisedimeve të drejtpërdrejta në Doha në javën e tretë të korrikut për të avancuar zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, thanë sot burime të qeverisë pakistaneze për Anadolu.
Bisedimet pritet të fokusohen në situatën në zhvillim në Liban dhe ngushticën e Hormuzit, thanë burimet.
"Ndërmjetësuesit pakistanezë dhe të Katarit janë në kontakt të vazhdueshëm me të dyja palët për të rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta për të zgjidhur të gjitha çështjet në pritje", tha një burim pranë procesit të ndërmjetësimit.
Washingtoni është gati për bisedimet ndërsa Teherani gjithashtu ka përcjellë një përgjigje "pozitive", shtoi burimi.
"Irani ka lënë të kuptohet për rifillimin e bisedimeve pas funeralit të funeralit të (udhëheqësit të vrarë) Sayyid Ali Khamenei", tha burimi.
Ministria e Jashtme e Pakistanit tha në një deklaratë sot se palët kishin rënë dakord të vazhdonin diskutimet në periudhën e ardhshme, me takimin e ardhshëm që do të caktohet në "kohën më të hershme të mundshme" pas funeralit të Khameneit.
- Nuk ka bisedime për programin bërthamor
Ndërmjetësuesit pakistanezë dhe kataras mbajtën sot takime të veçanta me negociatorët e SHBA-së dhe Iranit në Doha, duke bërë përparim "pozitiv" në çështjet që lidhen me zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, duke u mbështetur në diskutimet në Samitin e Liqenit të Luzernit të muajit të kaluar në Zvicër.
Në bisedimet e fundit indirekte, pala iraniane u tha ndërmjetësuesve pakistanezë dhe të Katarit se Teherani nuk do të rihapë plotësisht Ngushticën e Hormuzit deri në përmbushjen e pikës "më kryesore" të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, që është armëpushimi në të gjitha frontet dhe tërheqja e trupave izraelite nga jugu i Libanit, thanë burimet.
Pala iraniane u tha ndërmjetësuesve se Teherani nuk do të zhvillojë asnjë bisedë për çështjen bërthamore derisa çështjet që lidhen me Libanin dhe ngrirjen e tij të zgjidhen "plotësisht". Sipas palës iraniane, të dyja çështjet janë vendosur të zgjidhen para fillimit të bisedimeve bërthamore.
Në lidhje me përgjigjen e SHBA-së, thanë burimet, Washingtoni ishte i mendimit se zbatimi i çështjeve tashmë të zgjidhura dhe bisedimet për çështjet në pritje duhet "të shkojnë së bashku".
"Pikëpamja amerikane ishte se çështjet tashmë të zgjidhura nuk duhet të mbivendosen nga ato në pritje", tha burimi. Irani, megjithatë, nuk u pajtua me këndvështrimin e palës amerikane, shtoi burimi.
Për sa i përket aseteve të ngrira, sipas burimeve, të dyja palët kanë bërë "progrese".
"Irani dëshiron lirimin e menjëhershëm të fondeve të tij prej 6 miliardë dollarësh të mbajtura në Katar ndërsa SHBA-ja në parim ra dakord me kërkesën, por këmbënguli në lirimin e fondeve në këste dhe në varësi të zbatimit të Memorandumit të Mirëkuptimit", tha burimi.
Të dyja palët, megjithatë, ranë dakord të diskutojnë më tej për këtë çështje në raundin e ardhshëm të bisedimeve, thanë burimet.