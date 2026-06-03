SHBA, arrestohet amerikano-iraniani për furnizimin e programit bërthamor të Iranit me pajisje amerikane

Diyar Güldoğan
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Jamshid Ghomi, një shtetas me nënshtetësi të dyfishtë amerikane dhe iraniane, është arrestuar mbi bazën e një ankese penale federale për shitjen e teknologjisë kompjuterike kompanive iraniane dhe qeverisë së Iranit, përfshirë teknologji që ndihmoi programet ushtarake dhe bërthamore të vendit, transmeton Anadolu.
“Siç pretendohet, Ghomi u pasurua duke furnizuar Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit dhe subjekte të tjera të sanksionuara, përgjegjëse për programin bërthamor të Iranit, me teknologji amerikane”, tha ndihmës prokurori i përgjithshëm për Sigurinë Kombëtare, John Eisenberg.
Ghomi (63-vjeç) nga Bregu Newport në Kaliforni, akuzohet për komplot për shkeljen e Aktit për Fuqitë Ekonomike Emergjente Ndërkombëtare (IEEPA), një ligj që ndalon transaksione të caktuara me vende dhe subjekte të sanksionuara.
Prokurori i Përgjithshëm në detyrë i SHBA-së, Todd Blanche, tha se Departamenti i Drejtësisë gjithashtu ka nisur procedurat për konfiskimin e vilës së tij me vlerë 35 milionë dollarë në Orange County të Kalifornisë, e cila është blerë me “të ardhurat e përfituara në mënyrë të paligjshme”.
Sipas akuzave, i pandehuri ka shkelur sanksionet amerikane ndaj Iranit, ka ndihmuar një nga armiqtë e SHBA-së, ka mbështetur programin bërthamor të Iranit dhe është pasuruar nga kjo veprimtari.
Ghomi fillimisht pritet të paraqitet më sot më vonë në Gjykatën Federale të Qarkut në Santa Ana të Kalifornisë.
Nëse shpallet fajtor, ai përballet me një dënim maksimal prej 20 vjetësh burg.