Shërbimet daneze të urgjencës paralajmërojnë për rrezik zjarri në mes të thatësirës ekstreme

Beyza Binnur Dönmez
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Shërbimet e urgjencës në Danimarkën veriore paralajmëruan për një rrezik të shtuar të zjarreve pasi kushtet jashtëzakonisht të thata dhe temperaturat e larta kanë mbërthyer pjesë të vendit, transmeton Anadolu.
"Në këtë moment është si një barut i pastër. Është aq i thatë sa duhet vetëm një shkëndijë e vogël," i tha transmetuesit publik danez DR, Jan Nedza, shefi i shërbimit në Shërbimet e Emergjencave të Jutlandës së Veriut.
Paralajmërimi ka të bëjë veçanërisht me komunat veriore të Frederikshavn, Hjorring dhe Jammerbugt, si dhe ishullin Laeso, ku indeksi i thatësirës sipas Institutit Meteorologjik Danez ka arritur në 10, niveli maksimal.
Në mbarë vendin, indeksi qëndron në 9,1 pavarësisht shiut të dendur dhe stuhive të hënën, sipas raportit, që do të thotë se Danimarkës do t'i duhen 91 milimetra shi që toka të ngopet përsëri plotësisht.
Nedza paralajmëroi se degët e thata dhe bimësia sigurojnë lëndë djegëse për zjarret, duke thënë se "një shkëndijë e vogël mjafton për të ndezur një zjarr të madh".
Sipas raportit, burimet e mundshme të ndezjes përfshijnë cigare të hedhura, xham të thyer që reflekton dritën e diellit dhe skarat e vendosura mbi bar.
Asnjë ndalim i djegies nuk është vendosur ende, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se kufizimet e shpeshta mund të zvogëlojnë efektivitetin e tyre.
Nga e premtja parashikohen reshje shiu, erëra më të forta dhe temperatura më të ulëta, njoftoi DR.