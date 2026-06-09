Serbia dhe Sllovakia nënshkruajnë marrëveshje për mbikëqyrjen e kufirit

Zlatan Kapic
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Daçiq tha sot se u nënshkrua një marrëveshje për mbikëqyrjen e përbashkët të kufirit shtetëror me homologun e tij sllovak, Matush Shutaj Eshtok, e cila do të "përmirësojë punën e policisë kufitare", transmeton Anadolu.
"Marrëveshja do të mundësojë që edhe policët sllovakë të marrin pjesë në mbikëqyrjen e kufirit tonë", tha Daçiq, raportuan mediat lokale.
Ai deklaroi se numri i migrimeve të parregullta këtë vit është 46 për qind më i ulët se vitin e kaluar, duke theksuar se rrugët e migrantëve ende çojnë në Bashkimin Evropian (BE) përmes disa vendeve në rajon.
Daçiq theksoi se të dy vendet do të përmirësojnë më tej bashkëpunimin në luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe në situatat emergjente.