Senatori amerikan fajëson Trumpin dhe Netanyahun për zgjatjen e konfliktit vdekjeprurës në Lindjen e Mesme

Diyar Güldoğan
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Senatori amerikan, Bernie Sanders akuzoi të martën Presidentin e SHBA-së, Donald Trump dhe kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, për zgjatjen e një lufte në Lindjen e Mesme që po zgjerohet, transmeton Anadolu.
Sipas shifrave të ndara nga Sanders në platformën amerikane të mediave sociale X, afërsisht 3,375 persona janë vrarë në Iran, me më shumë se 26.500 të plagosur. Në Liban, numri i të vdekurve ka arritur në 2.702, me 8.311 të plagosur. Dhuna shtesë në shtetet e Gjirit ka lënë të paktën 28 të vdekur dhe më shumë se 289 të plagosur.
Në Izrael, Sanders raportoi 26 viktima dhe 7,791 plagosje, ndërsa SHBA-të kanë pësuar 13 vdekje trupash dhe 381 anëtarë të shërbimit të plagosur.
"Mjaft me luftërat e pafundme të Trumpit dhe Netanyahut", shkroi Sanders.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, të cilat shkaktuan hakmarrje nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk sollën një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Trump pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike.