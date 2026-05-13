Senati amerikan konfirmon Kevin Warsh si kryetar të Rezervës Federale

Mücahithan Avcıoğlu
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Senati amerikan konfirmoi të mërkurën Kevin Warshin si kryetar të Rezervës Federale (Fed) për një mandat katërvjeçar, duke e vendosur kandidatin e presidentit amerikan Donald Trump në krye të bankës qendrore amerikane në një kohë kur normat e interesit dhe pavarësia e Fed-it janë nën vëzhgim të shtuar, raporton Anadolu.
Senati votoi me 54 vota pro dhe 45 kundër për të konfirmuar Warshin si kryetar të Bordit të Guvernatorëve të Sistemit të Rezervës Federale.
Votimi erdhi një ditë pasi Senati konfirmoi Warshin edhe si anëtar të Bordit të Guvernatorëve për një mandat 14-vjeçar.
Warsh do të pasojë Jerome Powellin, mandati i të cilit si kryetar i Fed-it përfundon këtë javë.
Konfirmimi i tij erdhi pasi Komiteti Bankar i Senatit miratoi javën e kaluar nominimin e tij me 13 vota pro dhe 11 kundër sipas vijave partiake, pasi senatori republikan Thom Tillis hoqi dorë nga kundërshtimi i tij.
Tillis kishte kërcënuar se do të bllokonte avancimin e nominimit në komitet derisa Departamenti i Drejtësisë të përfundonte hetimin ndaj Powellit lidhur me rinovimet në selinë e Rezervës Federale në Washington dhe pretendimet për tejkalim kostosh.
Departamenti i Drejtësisë më vonë e mbylli hetimin dhe i kërkoi Inspektorit të Përgjithshëm të Rezervës Federale, Michael Horowitz, të shqyrtojë çështjen, duke hapur rrugën që Tillis të mbështeste avancimin e nominimit të Warshit.
Emërimi i Warshit vjen në një kohë kur administrata Trump po ushtron presion për norma më të ulëta interesi, ulje taksash dhe deregulim, duke e vendosur drejtimin politik të Fed-it dhe pavarësinë institucionale të tij nën vëzhgim të afërt nga tregjet.
Rezerva Federale është përballur me presion nga Shtëpia e Bardhë ndërsa politikëbërësit po vlerësojnë rreziqet e inflacionit, kushtet e tregut të punës dhe ndikimin ekonomik të luftës me Iranin.