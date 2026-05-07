Sekretari amerikan Rubio mbërrin në Vatikan për t'u takuar me Papa Leonin

Beyza Binnur Dönmez
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Sekretari i Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio mbërriti sot në Romë përpara takimeve në Vatikan dhe me zyrtarët italianë, transmeton Anadolu.
Rubio zbarkoi në aeroportin "Ciampino" nën masa të shtuara sigurie përpara se të nisej për në Vatikan, sipas ANSA-s.
I shoqëruar nga ambasadori i SHBA-së në Selinë e Shenjtë, Brian Burch, Rubio u prit në Vatikan nga Imzot Petar Rajic, prefekt i Familjes Papale, përpara se të hynte në Pallatin Apostolik për një takim me Papa Leonin XIV.
Takimi me dyer të mbyllura midis Papës dhe Rubios pritet të zgjasë rreth gjysmë ore. Rubio do të takohet më pas me diplomatin më të lartë të Vatikanit, kardinalin italian Pietro Parolin.
Rubio pritet të zhvillojë bisedime të premten në Palazzo Chigi, zyra e kryeministres italiane Giorgia Meloni. Vizita vjen mes përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike që përfshijnë SHBA-në, Evropën dhe Vatikanin mbi sigurinë ndërkombëtare dhe çështjet gjeopolitike.
Sipas ANSA-s, kryeministri polak Donald Tusk ishte gjithashtu në Vatikan sot në mëngjes dhe u takua me Papën pak para mbërritjes së Rubios.
Takimi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump e akuzoi Papën se "po vë në rrezik shumë katolikë", duke pretenduar se Papa "mendon se është në rregull që Irani të ketë armë bërthamore", në një intervistë me prezantuesin e radios Hugh Hewitt në fillim të kësaj jave.
Komentet shënojnë përshkallëzimin e fundit të tensioneve midis Shtëpisë së Bardhë dhe Vatikanit, pas kritikave të mëparshme nga Papa për luftën e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit.
Vetë Rubio është katolik dhe mori kungimin e tij të parë nga kisha në vitin 1984.