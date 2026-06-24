"Samiti i NATO-s në Ankara do të nxjerrë në pah rolin në rritje të Turqisë në aleancë"

Aynur Ekiz
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Drejtori i Komunikimeve i Presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, tha se Samiti i NATO-s 2026 në Ankara do të tregojë ndikimin në rritje të Turqisë brenda aleancës dhe rolin e saj si një aktor kyç në sigurinë rajonale dhe globale, raporton Anadolu.
Duke folur për përfaqësuesit e gazetave dhe televizioneve në Ankara para samitit, Duran tha se NATO ka mbetur një nga aleancat më jetëgjata dhe më të institucionalizuara të sigurisë për shkak të aftësisë së saj për t’u përshtatur me kërcënimet në ndryshim.
Ai theksoi se sfidat e sigurisë sot shtrihen përtej kërcënimeve ushtarake tradicionale dhe përfshijnë sulmet kibernetike, infrastrukturën kritike, sigurinë energjetike, dezinformimin dhe zinxhirët e furnizimit.
Ai tha se pozicioni i Ankarasë brenda NATO-s ka evoluar ndjeshëm që nga anëtarësimi në aleancë në vitin 1952.
“Turqia ka kaluar nga periferia në qendër të NATO-s”, tha ai.
“Ajo nuk është më vetëm një vend që mbron kufijtë e NATO-s, por një aleat qendror në pothuajse çdo çështje që lidhet me aleancën”, theksoi Duran.
Ai e përshkroi Turqinë si një vend që synon të ulë tensionet dhe të krijojë hapësirë për diplomaci gjatë krizave, duke ruajtur njëkohësisht aftësi të forta parandalimi.
“Nën udhëheqjen e Presidentit Recep Tayyip Erdogan, Turqia është bërë një aktor global efektiv që merr iniciativa në zgjidhjen e krizave, lehtëson diplomacinë dhe kontribuon në paqen rajonale dhe globale”, tha Duran.
Ai shtoi se Turqia po shndërrohet në një “strehë të sigurt” dhe po ndërton atë që e quajti “boshti i Turqisë”.
- Zhvillimi i arkitekturës globale të sigurisë
Duran tha gjithashtu se samiti i korrikut 2026 do të jetë i rëndësishëm si për të ardhmen e NATO-s, ashtu edhe për arkitekturën në zhvillim të sigurisë globale.
“Samiti i Ankarasë 2026 nuk është thjesht çështje mikpritjeje. Është një skenë diplomatike që tregon peshën në rritje të Turqisë brenda NATO-s”, tha ai.
Sipas tij, samiti do të shfaqë kontributet ushtarake të Turqisë, kapacitetet e industrisë së mbrojtjes, aftësitë në menaxhimin e krizave dhe udhëheqjen diplomatike.
Ai shtoi se ndarja e barrës do të jetë një nga temat kryesore të samitit, duke theksuar se Turqia synon të arrijë objektivin e NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes prej 3,5 për qind plus 1,5 për qind deri në fund të vitit 2030.
Duran gjithashtu vuri në dukje rëndësinë në rritje të industrisë së mbrojtjes së Turqisë, duke e përshkruar atë si një forcë strategjike shumëzuese për sigurinë kombëtare dhe për kapacitetin e përgjithshëm të parandalimit të NATO-s.
Ai njoftoi gjithashtu se për herë të parë në programin zyrtar të samitit do të përfshihet një Forum i Industrisë së Mbrojtjes dhe se në margjinat e tij do të mbahet një takim i ministrave të jashtëm të Iniciativës së Bashkëpunimit të NATO-s në Stamboll.