Samiti i liderëve të G7 nis në Francë, me liderët botërorë që diskutojnë mbi çështjet globale

İlayda Çakırtekin
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Takimet e Samitit të Grupit të Shtatë (G7) nisën në Evian të Francës, me liderët botërorë të mbledhur për të diskutuar mbi çështjet globale, me fokus të veçantë në Iranin, Ukrainën dhe Lindjen e Mesme, raporton Anadolu.
Liderët e G7 nga Franca, Kanadaja, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-ja e hapën ditën me bisedime të nivelit të lartë për Ukrainën, në të cilat mori pjesë edhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump gjithashtu mbërriti të hënën për bisedime me liderët e tjerë dhe ishte i pranishëm në bisedimet për Ukrainën. Liderët e Bashkimit Evropian (BE), përfshirë presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, ishin gjithashtu të pranishëm.
Takimet e mëvonshme do të fokusohen në zhvillimet në Lindjen e Mesme si dhe në rritjen ekonomike dhe inteligjencën artificiale.
Përveç presidentit ukrainas, pritet të marrin pjesë edhe disa të ftuar nga jashtë G7, përfshirë kryeministrin indian Narendra Modi, presidentin brazilian Luiz Inacio Lula da Silva dhe liderët e Koresë së Jugut, Kenias dhe Egjiptit.
Liderët e shteteve të Gjirit, mes tyre emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dhe presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, gjithashtu pritet të marrin pjesë.