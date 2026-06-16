Samiti G7, kryeministrja japoneze propozon nismë të përbashkët të G7-ës për rezervat e mineraleve kritike

Islam Uddin
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Kryeministrja e Japonisë, Sanae Takaichi gjatë një darke pune në Samitin e G7 në Francë, propozoi një "iniciativë të përbashkët bashkëpunimi për grumbullimin e rezervave" midis vendeve të G7 për të forcuar rezervat e mineraleve kritike dhe u kërkoi liderëve të grupit të sigurojnë lundrim të lirë përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Diskutimi, i mbajtur të hënën në mbrëmje në qytetin buzë liqenit të Evian, u fokusua në sfidat kryesore ndërkombëtare, përfshirë situatat në Lindjen e Mesme, Ukrainë dhe Indo-Paqësor si dhe forcimin e elasticitetit të zinxhirit të furnizimit, thuhet në deklaratën e lëshuar nga zyra e saj.
Takaichi përshëndeti memorandumin e mirëkuptimit të shpallur së fundmi midis SHBA-së dhe Iranit, duke e përshkruar atë si një hap të rëndësishëm drejt uljes së tensioneve rajonale.
Ajo vlerësoi përpjekjet diplomatike të Washingtonit dhe tha se është thelbësore të zbatohet plotësisht marrëveshja, të sigurohet kalimi i sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit dhe të arrihet marrëveshje përfundimtare që parandalon Iranin të sigurojë armë bërthamore.
Kryeministrja japoneze bëri thirrje për transitin e shpejtë të anijeve të bllokuara në Gji ndërsa shtoi se siguria dhe mirëqenia e ekuipazheve të tyre duhet të trajtohen si një prioritet kryesor.
Duke nënvizuar mësimet nga kriza e fundit e Hormuzit, Takaichi propozoi një "iniciativë bashkëpunimi për grumbullimin e përbashkët" midis vendeve të G7 për të forcuar rezervat e mineraleve kritike dhe për të përmirësuar elasticitetin e zinxhirit të furnizimit.
Ajo theksoi nevojën për të diversifikuar burimet e furnizimit përmes bashkëpunimit me partnerë me të njëjtin mendim dhe mbështetjen e vendeve të pasura me burime përmes institucioneve financiare ndërkombëtare.
Takaichi ripohoi angazhimin e Japonisë për denuklearizimin e plotë të Koresë së Veriut, duke shprehur shqetësimin për programet bërthamore dhe raketore të Phenianit, ngritjen ushtarake dhe vjedhjen e pretenduar të kriptomonedhave.
Samiti vjetor i G7, i organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron, ka mbledhur liderë nga ekonomitë kryesore të përparuara të botës për të adresuar sigurinë globale dhe sfidat ekonomike dhe gjeopolitike.