Rutte: Samiti i NATO-s në Ankara do të fokusohet te zbatimi dhe rezultatet konkrete

İlayda Çakırtekin
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte tha sot se samiti i ardhshëm në Ankara do të fokusohet në zbatimin e angazhimeve të marra në Samitin e Hagës vitin e kaluar, transmeton Anadolu.
"Samiti do të fokusohet shumë te zbatimi. Ne bëmë shumë në Hagë vitin e kaluar, por tani duhet të realizojmë atë që u vendos në Hagë", tha Rutte në një video të publikuar në platformën amerikane X.
Ai shtoi se liderët do të diskutojnë mbi plane të besueshme të shpenzimeve, "duke siguruar që të gjitha vendet janë në rrugë për të arritur 5 për qind".
Rutte ritheksoi se ka lajme të mira lidhur me rritjen e prodhimit industrial dhe "po ashtu sa i përket Ukrainës, duke siguruar që Ukraina të ketë atë që i nevojitet për të qëndruar sa më e fortë në luftë dhe natyrisht, për të qenë në pozicionin më të mirë të mundshëm kur të fillojnë negociatat e paqes".