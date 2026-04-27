Elena Teslova
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Ministria e Jashtme e Rusisë njoftoi sot se ka thirrur ambasadorin gjerman Alexander Graf Lambsdorff në lidhje me një takim midis një ligjvënësi gjerman dhe ish-qytetarit rus dhe kriminelit të kërkuar Akhmed Zakayev, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se ambasadorit iu paraqit protestë vendimtare lidhur me takimin që u zhvillua në Kiev.
"Ambasadorit iu paraqit protestë vendimtare lidhur me një takim të kohëve të fundit në Kiev, të lehtësuar nga regjimi i Zelenskyyt, midis një deputeti të Bundestagut, anëtarit të komisionit parlamentar për punët e jashtme nga partia në pushtet Unioni Kristian Demokrat, Roderich Kiesewetter dhe Akhmed Zakayevit, udhëheqësit të organizatës terroriste 'Republika Çeçene e Içkerisë' e ndaluar në Rusi dhe që është në një listë ndërkombëtare të kërkuar", tha ajo.
Sipas ministrisë, "ligjvënësi gjerman mirëpriti aktivitetet anti-ruse të anëtarëve të kësaj organizate, të cilët kanë marrë pjesë aktive në pushtimin e Ukrainës në rajonet e Belgorodit dhe Kurskut të Rusisë".
Ministria vuri në dukje se Kiesewetteri i kërkoi Zakayevit dhe bashkëpunëtorëve të tij të bashkëpunojnë në mënyrë aktive me Berlinin, përfshirë edhe me qëllim rekrutimin e emigrantëve rusë që jetojnë në Gjermani "për të kryer operacione që synojnë destabilizimin e situatës socio-politike" në Rusi.
"Moska e konsideron këtë takim midis një deputeti të parlamentit gjerman dhe kriminelëve famëkeq si provë të padiskutueshme të qëllimit të autoriteteve gjermane për të ndërhyrë në punët e brendshme të Rusisë dhe për të krijuar kërcënime për sigurinë kombëtare të Rusisë, përfshirë edhe përmes ndërveprimit me strukturat terroriste nën kujdesin e regjimit kriminal të Kievit", tha ministria.
"Pala gjermane u paralajmërua për pasojat e dëmshme për veten e saj të veprimeve të tilla. Hapat armiqësorë kundër Rusisë do të marrin në mënyrë të pashmangshme një kundërshtim të përshtatshëm", thuhet në deklaratë.
Zakayev lindi në vitin 1959 në Kazakistan, ku shumë çeçenë u deportuan gjatë epokës sovjetike. Ai u trajnua si aktor dhe punoi në teatër në kryeqytetin çeçen, Grozni.
Zakayev u bë komandant i rëndësishëm në terren gjatë Luftës së Parë Çeçene (1994-1996), duke u ngritur në gradën e brigadierit. Rusia e konsideron Zakayevin terrorist dhe e ka vendosur atë në një listë të kërkuar ndërkombëtarisht që nga viti 2001 për akuza që përfshijnë kryengritje të armatosur, vrasje dhe rrëmbim. Ai mori azil politik në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2003 dhe që atëherë jeton në Londër.