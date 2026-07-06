Rusia thërret ambasadoren suedeze për "sulmet me dronë" në ambasadën e saj në Stokholm

Elena Teslova
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Ministria e Jashtme e Rusisë thirri sot ambasadoren e Suedisë në Moskë për “incidente të përsëritura me dronë që synonin ambasadën ruse në Stokholm”, tha zëdhënësja e ministrisë, Maria Zakharova, transmeton Anadolu.
“Ambasadorja suedeze është thirrur sot në Ministrinë e Jashtme”, u tha Zakharova gazetarëve. Ajo tha se ambasadores do t'i kujtohen detyrimet e Suedisë sipas Konventës së Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike si dhe garancitë e dhëna më parë nga Stokholmi lidhur me sigurinë e misioneve diplomatike ruse.
"Ne do të duhet ta bëjmë këtë edhe një herë", tha Zakharova.
Sipas saj, Ambasada Ruse në Stokholm dhe personeli i saj diplomatik po përballen jo thjesht me një kërcënim teorik, por me "sulme të drejtpërdrejta fizike me drone" të drejtuara në ambientet e ambasadës.
Zakharova shtoi se incidente të tilla kanë ndodhur rregullisht.
Javën e kaluar, Ministria e Jashtme ruse tha se dy dronë hynë në kompleksin e ambasadës në Stokholm, ku njëri hodhi një enë me bojë të kuqe në tokë dhe tjetri mbante një pajisje shpërthyese të improvizuar që u rrëzua pranë ndërtesës së misionit.
Ministria tha se incidentet kishin për qëllim frikësimin e stafit të saj diplomatik dhe kritikoi autoritetet suedeze për dështimin për të parandaluar një seri sulmesh të ngjashme.