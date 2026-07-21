Rusia pretendon se ka marrë kontrollin e një vendbanimi tjetër në rajonin Kharkiv të Ukrainës

Burç Eruygur
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Rusia pretendoi të martën se mori kontrollin e një vendbanimi tjetër në rajonin verilindor Kharkiv të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se forcat e saj pushtuan fshatin Volokhivske, i vendosur rreth 13 kilometra nga kufiri Rusi-Ukrainë në rajonin verilindor.
Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar menjëherë mbi pretendimin, dhe verifikimi i pavarur i pretendimit është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.