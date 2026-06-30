Rusia planifikon të importojë gaz për të stabilizuar tregun e brendshëm, hap i rrallë nga Moska që nga vitet 1990

Elena Teslova
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha të martën se Rusia planifikon të blejë gaz nga jashtë për të stabilizuar tregun e brendshëm, një hap i rrallë për vendin që ka importuar vëllime të mëdha burimesh energjie vetëm në vitet 1990 pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp në Moskë, Peskov tha se Moska po zhvillon bisedime mbi importet e mundshme të karburantit me disa vende.
"Nëse arrihen marrëveshje për importet me çmime të pranueshme, atëherë kjo do të ndodhë. Ky do të jetë një hap tjetër drejt stabilizimit të tregut dhe zvogëlimit të rritjes së kërkesës", tha ai.
Zyrtari rus theksoi se një paketë masash për të stabilizuar tregun e karburantit po diskutohet nga një komision qeveritar i udhëhequr nga Zëvendëskryeministri Alexander Novak pas një takimi të kryesuar nga Presidenti Vladimir Putin të dielën.
Ai nuk pranoi të komentojë mbi raportet e medias se disa rafineri ruse janë lejuar të prodhojnë karburant që përmbush specifikimet Euro-5 duke përdorur standardet Euro-3, dhe se autoritetet po shqyrtojnë uljen e mëtejshme të kërkesave për cilësinë e karburantit në Euro-2.
Peskov i referoi pyetjes në lidhje me masat në diskutim qeverisë, duke thënë se Novak po mbikëqyr çështjen çdo ditë.
I pyetur se me cilat vende është në kontakt Rusia në lidhje me importet e mundshme të karburantit, Peskov nuk pranoi të jepte detaje. "Për arsye të kuptueshme, nuk do të flasim për këtë," tha ai.
Importet e benzinës në shkallë të gjerë në Rusi u panë për herë të fundit në vitet 1990, kur vendi importoi më shumë se 2 milionë tonë metrikë çdo vit për të adresuar mungesat e brendshme, sipas të dhënave të OKB-së. Në dekadën pasuese, importet u bënë sporadike, të vogla dhe u kufizuan kryesisht në benzinë të cilësisë premium.