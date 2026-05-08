Rusia dhe Ukraina akuzojnë njëra-tjetrën për shkelje të armëpushimit të "Ditës së Fitores"

Kanyshai Butun
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Rusia dhe Ukraina akuzuan sot njëra-tjetrën për shkelje të armëpushimit dy-ditor të shpallur nga Moska për të shënuar Ditën e Fitores së vendit më 9 maj, transmeton Anadolu.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy pretendon se Rusia kreu mbi 850 sulme me dronë ndërsa Ministria ruse e Mbrojtjes tha se "u përgjigj në të njëjtën mënyrë" ndaj shkeljeve të armëpushimit.
Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendoi në Telegram se forcat e saj "ndërprenë plotësisht operacionet luftarake", që kur armëpushimi hyri në fuqi në mesnatë të enjten.
"Pavarësisht shpalljes së një armëpushimi, forcat e armatosura ukrainase vazhduan të godisnin pozicionet e trupave ruse si dhe objektivat civile në zonat kufitare të rajoneve Belgorod dhe Kursk, duke përdorur dronë dhe artileri", tha ministria.
Ministria pretendon se Kievi kreu 153 sulme duke përdorur artileri, sisteme raketash me shumë lëshues, mortaja dhe tanke dhe nisi 887 sulme duke përdorur dronë. Sipas Moskës, “gjithsej 1.365 shkelje të armëpushimit u regjistruan” në “zonën e operacionit ushtarak special”, duke shtuar se jashtë zonës, njësitë e mbrojtjes ajrore qëlluan 396 armë sulmi ajror”.
Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se Rusia nisi më shumë se 850 sulme me dronë dhe mbi 140 sulme, duke shtuar se Kievi "do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë edhe sot".
“E gjithë kjo tregon qartë se nga ana ruse nuk pati as edhe një përpjekje simbolike për të ndaluar zjarrin në front”, shkroi Zelenskyy në platformën amerikane të mediave sociale X.
“Ashtu siç bëmë gjatë 24 orëve të fundit, Ukraina do të përgjigjet në të njëjtën mënyrë edhe sot”, shtoi ai duke theksuar se Kievi do të mbrojë pozicionin e tij dhe jetën e njerëzve. Gjatë natës, forcat ruse kryen 10 sulme, shumica e të cilave në sektorin e Slovjanskut, tha Zelenskyy.
“Rusia duhet t’i japë fund luftës së saj dhe të gjithë do ta shohin vërtet këtë kur të fillojë lëvizja drejt paqes”, tha presidenti ukrainas. Ai ndau pamje të një zjarri në atë që pretendon të jetë një strukturë e sektorit të naftës në Yaroslavl, mbi 700 kilometra nga kufiri i Ukrainës, duke thënë se struktura “ishte me rëndësi të madhe për financimin e luftës së Rusisë.
“Falënderoj Forcat e Armatosura të Ukrainës dhe inteligjencën tonë ushtarake për këtë manifestim drejtësie”, shkroi ai në X.
Të hënën, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se do të zbatonte armëpushimin më 8-9 maj për festimet e Ditës së Fitores, duke shpresuar që Ukraina do të ndiqte shembullin.
Më vonë gjatë ditës, Zelenskyy tha se Kievi do të respektonte armëpushimin e vet të njëanshëm duke filluar nga mesnata e së martës.