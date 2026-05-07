Elena Teslova
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitry Medvedev akuzoi qeverinë gjermane për ndjekjen e "aspiratave hakmarrëse" dhe rishikimin e rezultateve të Luftës së Dytë Botërore, transmeton Anadolu.
Në një artikull të botuar në faqen e internetit të RT me titull "Militarizimi i ri i Gjermanisë: Ringjallje e shpirtit apo revanshizëm i hapur?", Medvedev citoi deklarata dhe politika nga zyrtarë gjermanë që ai tha se demonstrojnë qëllime të tilla.
Ai pretendon se Gjermania nuk iu nënshtrua kurrë denazifikimit të vërtetë dhe argumentoi se ish-anëtarët e partisë naziste u bënë pjesë e strukturës së shërbimit civil të vendit pas luftës. Medvedev tha se autoritetet gjermane tani e përshkruajnë Rusinë si "kërcënimin kryesor për sigurinë dhe paqen" dhe po ndjekin një kurs që synon t'i shkaktojë "një humbje strategjike" Moskës.
"Rusofobët më agresivë, paraardhësit e të cilëve luftuan me egërsi shtazarake në Frontin Lindor në Luftën e Dytë Botërore, kërkojnë me entuziazëm t'u tregojnë rusëve se si është të humbasësh një luftë", tha ai.
Medvedev vuri në dukje diskutimet politike gjermane rreth mundësisë së një përballjeje ushtarake me Rusinë deri në vitin 2029. Ai tha se Berlini po kërkon ta transformojë Bundeswehr-in në "ushtrinë më të fortë të Evropës" dhe ta zgjerojë personelin e saj nga 181 mijë në 460 mijë.
Ai përfundoi duke i paraqitur Gjermanisë dy mundësi, siç i paraqiti ai: luftë dhe shkatërrim të shtetësisë së saj ose një kthim në dialog. "Ne mund t'i pranojmë të dyja rezultatet. Lëvizja tjetër varet nga Gjermania", shkroi Medvedev.