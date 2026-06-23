Rubio: SHBA-ja do të merret drejtpërdrejt me Libanin

Berk Kutay Gökmen
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha se Washingtoni do të negociojë dhe do të merret drejtpërdrejt me Bejrutin, duke shtuar se negociatat Liban-Izrael janë të ndara nga marrëveshja, transmeton Anadolu.
“Ky proces është i ndarë. Është i ndarë sepse Libani është shtet sovran. Ka një qeveri, dhe kur bëhet fjalë për Libanin… ne do të negociojmë dhe do të merremi drejtpërdrejt me qeverinë libaneze”, u tha Rubio gazetarëve pas mbërritjes në Abu Dhabi.
Rubio është në një vizitë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajt dhe Bahrein nga 23 deri më 25 qershor për të diskutuar sigurinë rajonale, pas një memorandumi mirëkuptimi të arritur mes SHBA-së dhe Iranit.
“Fola me Presidentin (Joseph) Aoun, së bashku me nënpresidentin, pak çaste më parë, fola me të edhe të premten. Njerëzit e tyre janë atje tani në terren”, tha Rubio.
Ai tha se “çështja iraniane lidhur me Libanin” është “mbështetja dhe sponsorizimi i Hezbollahut”, e cila do të diskutohet “si pjesë e bisedimeve tona me iranianët”.
“Por sa i përket të ardhmes së Libanit, e ardhmja e Libanit i përket popullit libanez përmes qeverisë së tij sovrane të zgjedhur, dhe me atë do të punojmë”, shtoi ai.
Rubio gjithashtu tha se Irani nuk do të lejohet të vendosë tarifa në Ngushticën e Hormuzit si pjesë e ndonjë marrëveshjeje përfundimtare me SHBA-në, duke theksuar se një gjë e tillë bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare.
“Është një rrugë ujore ndërkombëtare. Asnjë vend nuk lejohet të vendosë tarifa ose taksa në një rrugë ujore ndërkombëtare. Kjo është e drejta ekzistuese ndërkombëtare”, tha ai.
Ai shtoi se “një përfundim i plotë i armiqësive në gjithë rajonin” nuk do të jetë i mundur nëse “proksit iranianë vazhdojnë të lëshojnë raketa dhe dronë”, dhe se kjo çështje do të përfshihet në negociata.
Rubio tha se mund të ketë mundësi investimesh për Iranin, në varësi të faktit nëse Teherani “vendos të bëhet një vend dhe jo një lëvizje revolucionare që eksporton terror”.
“Nuk do të jenë investimet tona, nuk do të jenë paratë tona qeveritare, por mendoj se kjo do të varet nga progresi në një sërë çështjesh të sigurisë që duhet të adresohen në ditët në vijim”, tha ai.