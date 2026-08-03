Ruben Rubinyanin zgjidhet kryetar i Parlamentit të Armenisë

Elena Teslova
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Parlamenti i sapozgjedhur i Armenisë zgjodhi Ruben Rubinyanin nga partia në pushtet "Kontrata Civile" si kryetar të tij gjatë seancës inauguruese të legjislaturës së nëntë të Asamblesë Kombëtare, transmeton Anadolu.
Rubinyan u zgjodh me 63 vota pro dhe 28 kundër, sipas Lilit Minasyan, kryetare e komisionit të numërimit të votave të parlamentit.
Nga 105 deputetë të parlamentit, 91 morën pjesë në votim, ndërsa nuk pati fletëvotime të pavlefshme.
Votimi pasoi dorëheqjen e qeverisë së mëparshme, një procedurë kushtetuese e shkaktuar nga mbledhja e parë e parlamentit të sapozgjedhur pas zgjedhjeve të fundit parlamentare.
Kryeministri Nikol Pashinyan dhe kabineti i tij do të vazhdojnë të shërbejnë në cilësinë e qeverisë në detyrë deri në formimin e një qeverie të re.
Para votimit, aleanca opozitare Armenia njoftoi se nuk do të merrte pjesë në zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, ndërsa fraksioni "Armenia e Fortë" njoftoi se do të votonte kundër kandidatit të partisë në pushtet.
Rubinyan, një anëtar i lartë i partisë qeverisëse "Kontrata Civile", ka shërbyer si një nga zëvendëskryetarët e parlamentit të Armenisë që nga viti 2021 dhe gjithashtu është i dërguari special i vendit për bisedimet me Turqinë që synojnë normalizimin e marrëdhënieve dypalëshe.