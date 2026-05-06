Rritet në 11 numri i të vdekurve nga zjarri në një kompleks tregtar pranë Teheranit

Rania R.a. Abushamala
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Numri i viktimave nga zjarri në një kompleks tregtar pranë kryeqytetit iranian Teheran është rritur në 11, ndërsa të paktën 41 persona janë lënduar, njoftuan sot autoritetet iraniane, transmeton Anadolu.
Guvernatori i Qarkut Shahriar, Sajjad Baranji, tha se zjarri shpërtheu të martën në mbrëmje në kompleksin Arghavan në Andisheh, në perëndim të kryeqytetit, raportoi agjencia gjysmëzyrtare Mehr.
Ai tha se kompleksi përfshin më shumë se 250 njësi tregtare dhe 50 zyra.
Baranji shtoi se ekipet emergjente në Shahriar dhe zonat përreth u dërguan menjëherë pas raportimit të zjarrit dhe operacionet e shuarjes nisën menjëherë.
Ai theksoi se 41 të plagosurit janë transportuar në qendra mjekësore ose janë trajtuar në vendngjarje.
Të martën, drejtuesi i Departamentit të Zjarrfikësve në Andisheh tha se të gjithë personat e bllokuar nga flakët dhe tymi ishin evakuuar në mënyrë të sigurt dhe ndërtesa ishte zbrazur plotësisht.
Sipas zyrtarit, përhapja e shpejtë e zjarrit u shkaktua nga fasada kompozite e ndërtesës, e cila shkaktoi që flakët të përhapeshin me shpejtësi në pjesën e jashtme.
Shkaku i zjarrit mbetet nën hetim.