Roma hedh poshtë deklaratat e shefit të NATO-s për mbështetjen italiane ndaj sulmeve amerikane në Iran

Melike Pala
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Italia ka hedhur poshtë deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, sipas të cilave Italia kishte mbështetur sulmet ushtarake amerikane ndaj Iranit, duke këmbëngulur se në kuadër të marrëveshjeve ekzistuese ishte autorizuar vetëm mbështetje logjistike jo-luftarake, transmeton Anadolu.
Mosmarrëveshja erdhi pasi Rutte, dje në një intervistë për Fox News, përmendi aktivitet të gjerë fluturimesh në të gjithë Evropën në lidhje me operacionet amerikane, përfshirë përdorimin e bazave amerikane në Itali.
“Deri në 500 avionë amerikanë u ngritën nga bazat amerikane në Itali për të mbështetur Operacionin Furia Epike”, tha Rutte për televizionin amerikan, duke shtuar se në të gjithë Evropën u zhvilluan “midis 4.000 dhe 5.000 misione fluturimi”.
Komentet e tij shkaktuan reagime të menjëhershme nga Roma, e cila hodhi poshtë çdo interpretim që sugjeronte pjesëmarrjen italiane në operacione luftarake.
Agjencia e lajmeve ANSA raportoi se Ministria e Mbrojtjes e Italisë tha se ishin autorizuar vetëm aktivitete teknike dhe logjistike mbështetëse, duke theksuar se asnjë operacion luftarak nuk ishte lejuar në kuadër të marrëveshjeve dypalëshe dhe atyre të lidhura me NATO-n.
“Është befasuese që sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili nuk kishte asnjë lidhje me Operacionin Furia Epike, po ofron një interpretim që përcjell një mesazh krejtësisht të gabuar duke ngatërruar llojet e fluturimeve të autorizuara”, tha ministria.
“Vetëm aktivitete teknike dhe logjistike, jo-luftarake, u autorizuan sipas procedurave të përcaktuara nga marrëveshjet ekzistuese”, tha ministria, duke theksuar se çdo kërkesë jashtë kësaj kornize ishte refuzuar.
Ministri italian i Punëve të Jashtme, Antonio Tajani, reagoi gjithashtu, duke e përshkruar polemikën si “një stuhi në një filxhan çaji” dhe duke këmbëngulur se deklaratat e Rutte-s ishin keqinterpretuar.
Tajani tha se Italia kishte vepruar gjithmonë në përputhje të plotë me detyrimet e saj kushtetuese dhe ato që burojnë nga traktatet, duke përsëritur se Roma mbetet e gatshme të ofrojë transparencë të plotë para parlamentit lidhur me këtë çështje.
NATO më vonë u përpoq të sqaronte komentet e sekretarit të përgjithshëm, me zëdhënësen Allison Hart që tha se Rutte i referohej mbështetjes logjistike dhe teknike, e jo operacioneve luftarake.
“Sekretari i përgjithshëm theksoi se aleatët, përfshirë Italinë, zbatuan marrëveshjet e tyre ekzistuese dypalëshe në kontekstin e bazave ushtarake dhe fluturimeve mbi territorin e tyre. Lloji i mbështetjes të cilit ai i referohej kishte të bënte me logjistikën ose mbështetjen teknike”, tha Hart.