Rezultatet e hershme të zgjedhjeve lokale në Angli tregojnë se "Reform UK" kryeson

İlayda Çakırtekin
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Rezultatet e hershme të zgjedhjeve lokale treguan se "Reform UK" kryeson, e ndjekur nga Partia Laburiste në mbarë Anglinë, sipas BBC News, transmeton Anadolu.
Ndërsa rezultatet fillestare kanë filluar të publikohen, "Reform UK" aktualisht ka 352 vende, e ndjekur nga Partia Laburiste me 245 dhe Liberal Demokratët me 237 vende.
Ndërkohë, Partia Konservatore ka 217 vende, së bashku me të Gjelbrit me 48 dhe Partinë e Pavarur me 20 vende.
Rreth 5.000 vende në 136 këshilla lokale janë në garë në mbarë Anglinë, ndërsa po zhvillohen edhe gjashtë gara për kryetar bashkie në Watford dhe pesë bashki të Londrës - Croydon, Hackney, Lewisham, Newham dhe Tower Hamlets.
Shumica e këshillave lokale sapo kanë filluar numërimin e votave, ndërsa rezultatet nga të gjitha numërimet priten deri të shtunën.
Ndërsa votuesit iu drejtuan kutive të votimit për zgjedhjet parlamentare në Skoci dhe Uells, numërimi i votave ende nuk ka filluar.
Votuesit skocezë votuan për të vendosur se kush do të qeverisë rajonin në zona kyçe, pasi të gjithë 129 anëtarët e Parlamentit Skocez (MSP) janë në rizgjedhje.
Janë 73 MSP të zonave zgjedhore dhe 56 MSP rajonalë (shtatë për rajon) në Holyrood, siç quhet parlamenti.
Ndërkohë, votuesit në Uells zgjodhën qeverinë e tyre të ardhshme uellsiane dhe anëtarët e Senedd-it në ndryshimin më të madh të parlamentit që nga fillimi i transferimit të kompetencave në Uells në vitin 1999.