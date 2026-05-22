Republikanët anulojnë votimin për rezolutën që kufizon kompetencat e Trumpit për luftë ndaj Iranit

Asiye Latife Yılmaz
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Udhëheqësit republikanë në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së kanë anuluar një votim mbi një rezolutë për të kufizuar kompetencat e presidentit Donald Trump për luftë ndaj Iranit, pasi republikanët ishin pranë humbjes së masës për shkak të mungesës së disa anëtarëve, transmeton Anadolu.
Demokratët kanë kërkuar vazhdimisht votime si në Dhomën e Përfaqësuesve ashtu edhe në Senat për të kufizuar kompetencat e Trumpit për luftë, ndërsa përpjekja ka fituar gradualisht më shumë mbështetje republikane në javët e fundit.
Rezoluta u paraqit nga përfaqësuesi demokrat i New Yorkut, Gregory Meeks, demokrati më i lartë në Komitetin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve.
Demokratët kryesorë në Dhomën e Përfaqësuesve kritikuan republikanët për anulimin e votimit, duke akuzuar dhomën e kontrolluar nga Partia Republikane se po rreshtohet me administratën e Trumpit dhe po bllokon legjislacionin dypartiak që do ta detyronte Trumpin t’i japë fund konfliktit në Lindjen e Mesme.
Votimi i anuluar në Dhomën e Përfaqësuesve erdhi pasi Trump më herët këtë javë deklaroi se beson që fushata amerikane kundër Iranit ka marrë mbështetje të fortë publike.