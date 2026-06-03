Raundi i katërt i bisedimeve Liban-Izrael vazhdon ditën e dytë mes përshkallëzimit izraelit

Wassim Samih Seifeddine
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Dita e dytë dhe e fundit e raundit të katërt të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja mes Libanit dhe Izraelit ka nisur sot në Washington.
Burime libaneze për Anadolu thanë se negociatat po zhvillohen në selinë e Departamentit të Shtetit të SHBA-së.
Bisedimet e sponsorizuara nga SHBA-ja vijnë pas javësh sulmesh pothuajse të përditshme izraelite, të cilat kanë vrarë gati 3.500 persona që nga 2 marsi, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.
Konflikti u përshkallëzua së fundmi pasi kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, urdhëroi trupat të thellonin inkursionin dhe bëri thirrje për sulme ndaj Bejrutit.
Megjithatë, sipas një raporti të Axios, ai u tërhoq pas një telefonate të tensionuar me presidentin amerikan Donald Trump.