Raporti: Uraganet dhe stuhitë ekstreme po kërcënojnë gjithnjë e më shumë Evropën

Aysu Biçer
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Evropa po përjeton gjithnjë e më shumë ngjarje ekstreme të motit, sipas raportit të "Hurricane Informer 2026" të publikuar së bashku nga "Safeture" dhe "Riskline", transmeton Anadolu.
Dikur të lidhur kryesisht me Karaibet dhe Azinë, uraganet dhe tajfunet tani po prekin gjithnjë e më shumë Evropën dhe Mesdheun, të nxitur nga rritja e temperaturave të detit, ndryshimi i modeleve të motit dhe një probabilitet i lartë i një El Nino të fortë midis qershorit dhe nëntorit që kontribuon në këtë situatë.
Disa stuhi të forta goditën Evropën Jugore dhe Perëndimore në vitet 2025 dhe 2026, përfshirë stuhitë "Amy", "Benjamin", "Goretti" dhe "Leonardo", duke shkaktuar ndërprerje të transportit, përmbytje, rrëzime të pemëve dhe dëmtime në infrastrukturë. Stuhia "Leonardo" detyroi evakuime në të gjithë Gadishullin Iberik dhe ndërpreu infrastrukturën kritike për më shumë se një javë.
"Ngjarjet ekstreme të motit po shndërrohen gjithnjë e më shumë në një rrezik global për udhëtimet, përfshirë në rajone që rrallë janë shoqëruar me rreziqe të tilla në të kaluarën", tha në një deklaratë shefi i shitjeve në "Safeture", Marcel Brandt.
Në Karaibe, 13 stuhi të emërtuara u regjistruan në vitin 2025, përfshirë pesë uragane, me katër të shpallura të mëdha. Xhamajka pa trafikun ajror të pezulluar gjatë uraganit "Melissa" ndërsa SHBA-ja, Meksika dhe Amerika Qendrore u përballën me ndikime nga ciklonet intensive.
Në Azi, Filipinet regjistruan 297 vdekje pas tajfunit "Tino" dhe super tajfunit "Uwan" në nëntor 2025, me evakuime të përhapura dhe anulime fluturimesh. Super tajfuni "Sinlaku" arriti shpejtësinë e erës prej afro 300 kilometra në orë dhe cilësohet si stuhia më e fortë e vitit 2026 deri më tani.
Në Afrikë dhe Oqeani, stuhitë tropikale të Madagaskarit "Fytia" dhe "Gezani" shkaktuan vdekje dhe zhvendosje masive ndërsa cikloni tropikal "Maila" në Papua Guinenë e Re dëmtoi infrastrukturën dhe shkaktoi mungesë furnizimi.
Ekspertët presin një El Nino të fortë midis qershorit dhe nëntorit, i cili krahas ngrohjes së deteve, mund të intensifikojë motin ekstrem. Raporti thotë se përgatitja, monitorimi i paralajmërimeve dhe planet fleksibël të udhëtimit janë gjithnjë e më të rëndësishme.