Radev: Bullgaria mbron interesin kombëtar në qëndrimin për sanksionet ndaj Rusisë

Necva Taştan Sevinç
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Kryeministri i Bullgarisë, Rumen Radev, u zotua se do të mbrojë interesat kombëtare të vendit të tij, ndërsa Bullgaria po përgatitet të ngrejë rezerva ndaj paketës së propozuar të 21-të të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një shqyrtimi parlamentar, Radev tha se qëndrimi i qeverisë udhëhiqet nga interesi kombëtar i Bullgarisë, duke mbetur në përputhje me angazhimet e saj ndaj BE-së dhe NATO-s, raportoi media bullgare Novinite.
“Do ta bëj këtë sepse mbroj dhe ruaj interesin kombëtar bullgar”, tha ai, duke hedhur poshtë kritikat se politika e jashtme e Sofjes ka dobësuar marrëdhëniet me aleatët e saj.
Radev tha se Bullgaria nuk do të synojë ta bllokojë paketën e sanksioneve në mënyrë procedurale, por do të paraqesë rezerva ndaj masave të caktuara.
Ai argumentoi se vendi duhet të shmangë vendime që mund të dëmtojnë sigurinë energjetike ose ta ekspozojnë ndaj arbitrazheve ndërkombëtare me kosto të lartë, duke iu referuar mosmarrëveshjeve të mundshme ligjore që lidhen me operacionet e kompanisë ruse të naftës Lukoil në Bullgari.
“Rruga për të shmangur arbitrazhin nuk është përmes përballjes, por përmes dialogut”, tha ai.
Kryeministri bullgar theksoi se marrëdhëniet e Bullgarisë me partnerët e saj evropianë dhe transatlantikë mbeten të qëndrueshme, duke përmendur takimet e fundit me liderë nga Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar si dëshmi të angazhimit të vazhdueshëm diplomatik.
Sa i përket Ukrainës, Radev riafirmoi mbështetjen e Bullgarisë për rindërtimin e pasluftës të vendit, por tha se Sofja nuk do të miratojë deklarata që, sipas saj, mund të pengojnë përpjekjet për t’i dhënë fund luftës.
Ai gjithashtu konfirmoi se Bullgaria nuk ka plane të tërhiqet nga marrëveshja e saj dypalëshe e bashkëpunimit të sigurisë me Ukrainën, duke thënë se dokumenti nuk imponon angazhime ushtarake detyruese dhe përfshin dispozita mbi të drejtat e pakicës bullgare në Ukrainë, arsimin në gjuhën bullgare dhe sigurinë në rajonin e Detit të Zi.
Radev shtoi se diskutimet po vazhdojnë mbi të ardhmen e centralit bërthamor Belene, përfshirë bashkëpunimin e mundshëm me Ukrainën për një projekt të përbashkët energjetik bërthamor të mbështetur me financim evropian.
Ligjvënësit e opozitës e akuzuan kryeministrin se po mban qëndrime në favor të interesave ruse, akuza të cilat ai i hodhi poshtë, duke thënë se politika e jashtme e Bullgarisë synon të balancojë detyrimet e saj ndërkombëtare me interesat ekonomike dhe të sigurisë kombëtare.